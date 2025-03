Si chiama “Dormiveglia” ed è il primo festival di animazione nella città di Andria, un esperimento innovativo nel panorama culturale cittadino nato da un’idea del “Collettivo KA-POW!”. Un festival sul cinema d’animazione con l’obiettivo di sfatare il mito che l’animazione sia solo per bambini e mostrare il suo potenziale artistico e narrativo.

Un progetto che sta prendendo forma in questi mesi grazie al lavoro dell’associazione andriese che adesso chiede il sostegno dell’intera comunità attraverso una campagna di crowdfunding. Una sfida collettiva per far sì che un sogno diventi realtà.

Un viaggio attraverso storie, immagini e registi che darà alla città un nuovo sguardo sul cinema d’animazione con proiezioni cinematografiche, conferenze, talk e interviste. «Vogliamo creare ad Andria uno spazio di dialogo dove gli appassionati possano incontrare esperti, apprendere nuove prospettive e sentirsi parte di una comunità creativa» – sottolineano dal direttivo. Un programma ancora tutto da svelare e che verrà annunciato man mano che il totale delle donazioni aumenterà. «Ogni traguardo raggiunto ci permetterà di annunciare tutte le attività che abbiamo organizzato per la prima edizione di Dormiveglia. In questo modo, il successo del festival sarà nelle vostre mani: più sostegno riceveremo, più incredibile sarà l’esperienza che potremo offrirvi».

Una possibilità per la città di Andria che ora necessita del sostegno di ognuno. È possibile contribuire con una donazione sulla piattaforma Produzioni dal Basso.

https://www.produzionidalbasso.com/project/dormiveglia-animation-film-fest/