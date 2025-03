L’intelligenza artificiale sta trasformando il marketing e la comunicazione digitale, così come l’automazione. Una rivoluzione anche per il mondo del lavoro, per i comunicatori ed i creativi. Il libro scritto da Antonio Perfido (edito da Franco Angeli) offre una bussola per offrire coordinate utili da sfruttare in questo panorama così in rapido cambiamento, presentando una strategia che combina l’Intelligenza Artificiale conversazionale e generativa, l’automazione del marketing e i contenuti mobili. Il “manuale” si intitola Convergent marketing che è in sostanza un modello operativo che integra soluzioni innovative, canali multimediali e contenuti interattivi, aprendo nuove strade per interazioni tra il cliente e l’azienda.

Della strategia convergente si parlerà in un incontro organizzato da Confcommercio e da Le Amiche per le Amiche ad Andria, il prossimo 28 marzo alle ore 19, presso vicolo Porta Castello in cui sarà presentato il libro di Antonio Perfido, CMO e Head of Education The Digital Box e esperto in AI. Modera la business coach, Erika Todisco. Intervengono Francesca Magliano, presidente dell’associazione Amiche per le Amiche e Francesco Suriano, presidente Giovani imprenditori di Confcommercio Andria.

“In questo libro si affronta un processo dinamico con il quale approcciarsi all’intera materia della convergenza tra AI, automazione e dati, marketing e comunicazione digitale, il cui risultato è un mix potente che coinvolge il consumatore in un dialogo continuo in ogni tappa del suo percorso. Per creare conversazioni naturali e coinvolgenti, la conoscenza delle tecniche dell’Intelligenza Artificiale, attraverso strategie di conversation e prompt design, è oggi essenziale per dare vita a campagne promozionali incisive”, spiega Antonio Perfido.

“Abbiamo organizzato questo incontro – aggiunge Francesco Suriano – perché sappiamo che quello delle tecnologie è un mondo in continua mutazione ed è necessario stare al passo. La formazione anche per noi è imprescindibile, così come per tutti i professionisti di marketing e comunicazione, interni alle aziende e esterni, soprattutto per lasciare inalterata la connessione emotiva che creiamo con i nostri clienti non solo dal vivo nelle nostre imprese ma anche in remoto. Scopriremo grazie all’autore del libro, esperto di marketing digitale, come queste tecnologie possono davvero migliorare e semplificare la tua quotidianità lavorativa”.

“Riteniamo che un approfondimento simile sia molto utile per le nostre socie anche perché innovazione tecnologica non significa solo andare a potenziare le aziende già esistenti migliorandone l’offerta ma può anche servite ad aprire nuove strade e altrettanto nuove opportunità di lavoro con la creazione di figure professionali sempre più specializzate e attrattive”, conclude Francesca Magliano.

L’ingresso è libero ma è necessaria la prenotazione al seguente link: https://clicqui.net/2NHW4