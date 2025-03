In continuità con quanto già detto nella conferenza stampa di inizio marzo, l’Ufficio Tributi sta provvedendo alla rielaborazione degli avvisi di pagamento che a breve verranno notificati agli esercenti.

L’Ass. Vilella chiarisce che, trattandosi di semplici avvisi di pagamento, l’Ufficio non emetterà alcun provvedimento di sgravio ma invierà una comunicazione con i nuovi avvisi che sostituiranno quelli precedentemente emessi. Pertanto, come già detto, anche quest’anno verrà riconosciuta la riduzione del 30% applicata sulla tariffa base corrispondente alla zona di competenza, riduzione che non era stata applicata solo per un problema informatico.

“Resta comunque l’impegno – assicura l’assessore Vilella – ad accelerare, con efficacia dal 2026, la promessa revisione sia del Regolamento che delle tariffe, in condivisione con i gruppi politici di maggioranza e con le associazioni di categoria, sempre tenendo conto dei vincoli che il Piano di Riequilibrio Finanziario impone all’Ente”.