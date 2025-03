Confagricoltura Bari-Bat promuove un importante convegno informativo dal titolo “Nuove agevolazioni per gli imprenditori agricoli. Contributi e cumulabilità”, in programma giovedì 27 marzo alle ore 17.00 presso l’Hotel Ottagono di Andria (via Barletta, 218).

L’incontro è rivolto agli agricoltori e agli imprenditori del settore, con l’obiettivo di fornire un quadro chiaro e dettagliato sulle opportunità offerte dai nuovi bandi del CSR Puglia e sugli strumenti di supporto finanziario per le imprese agricole.

I temi al centro del convegno

Durante l’evento verranno approfondite le agevolazioni disponibili, con particolare attenzione a:

I nuovi bandi del CSR Puglia, con focus su impianti di olio, uva da tavola, ciliegio e agrumi.

Credito d’imposta e incentivi fiscali, con riferimento alle Zone Economiche Speciali (ZES), Industria 4.0 e Transizione 5.0.

Gli interventi

Al convegno interverranno rappresentanti di Confagricoltura Bari-Bat, tra cui:

Massimiliano Del Core, presidente

Vincenzo Villani, direttore

Gianni Porcelli, vice direttore

Antonio Mangione, vice direttore

Un’occasione per il futuro dell’agricoltura

“In un momento di grandi sfide per il settore agricolo, è fondamentale offrire strumenti concreti per crescere e competere in un mercato sempre più dinamico – sottolinea Massimiliano Del Core, presidente di Confagricoltura Bari-Bat – Con questo incontro vogliamo supportare gli imprenditori, fornendo informazioni pratiche sulle agevolazioni disponibili e su come accedervi al meglio.”

L’evento è aperto a tutti gli imprenditori agricoli e ai professionisti del settore interessati a conoscere le nuove opportunità di finanziamento per innovare e potenziare la propria attività.

L’ingresso è libero. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Confagricoltura Bari-Bat.