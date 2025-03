Momenti di apprensione questa mattina ad Andria, in via Pendio San Lorenzo. Un’anziana è stata vittima di uno scippo in pieno giorno. Alla donna è stata sottratta la borsa. Per lei solo tanto spavento ma pare nessuna conseguenza. Sul posto sono intervenuti Polizia di Stato e Carabinieri. Sull’episodio indagano gli agenti della Questura BAT che hanno avviato gli accertamenti.