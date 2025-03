Non cambia passo la Fidelis Andria, che archivia una settimana tribolata sul piano societario pareggiando per 1-1 a Ischia. Il vantaggio di Kragl su calcio di punizione ha effetti illusori, il pareggio di Talamo nega il ritorno a una vittoria assente dal 16 febbraio. Biancazzurri che salgono a 51 punti ma restano fuori dal podio.

Rivoluzione in casa Fidelis: Scaringella ne cambia cinque rispetto al ko di Francavilla in Sinni. Fuori Derosa, Cipolletta, Maddaloni, Balba e Da Silva, dentro De Luca, Ferrara, Bonnin, Ceccanti. Cambia anche il modulo: 4-2-3-1 con Tedesco riferimento avanzato. Ischia con il 3-5-2: Padulano agisce a supporto di Piscszek. Out Giacomarro, le chiavi della difesa sono affidate all’esperienza di Mattera.

PRIMO TEMPO

6’20” ISCHIA che sfrutta tanto le corsie: Onda lancia Colella, pallone sul secondo palo per Padulano che calcia al volo. Esposito smanaccia e Cancelli libera l’area;

8’05’’ SOSTITUZIONE ISCHIA Desiato per Onda, problema muscolare;

12’40’’ ISCHIA Piscszek apre l’alettone a destra e passa su Bonnin, cross al centro con Esposito che salva sul tentativo di tap-in di Padulano e Desiato;

16’05’’’ ISCHIA che trova tanto spazio a destra: Trofa al cross per Colella, torsione che non impensierisce Esposito;

22’25’’ ISCHIA Statica la difesa della Fidelis: lo dimostra anche Padulano, che colpisce di testa su un cross morbido di Colella. Esposito c’è;

24’ ISCHIA Due minuti e al cross da dsstra ci va Trofa, Esposito smanaccia sull’intervento ciccato da Piscszek

24’30’’ FIDELIS ANDRIA la ripartenza Fidelis porta al tiro a giro Babaj: alto di poco;

43’25’’ ISCHIA La miglior occasione del primo tempo la firma Padulano: corre sull’invito di Piscszek, entra in area e angola troppo il mancino;

48’ GOL FIDELIS ANDRIA Gol sbagliato, gol subito: antico adagio che si verifica in pieno recupero. Cancelli con un’incursione ai limiti dell’area genera il fallo di Chiariello. Del calcio di punizione si occupa Kragl. Genialata del 69, che supera la barriera e fa 1-0. Gol numero nove In campionato;

IL SECONDO TEMPO

SOSTITUZIONI FIDELIS ANDRIA Verna per Babaj, Da Silva per Tedesco

6’ SOSTITUZIONE ISCHIA Anche Talamo per Padulano

7’ FIDELIS Cross da sinistra di Fantacci, Risolo da destra colpisce di testa, blocca Rizzuto;

14’ ISCHIA Clamorosa chance per Pisczsek, che a centro area sull’invito da destra di Vrdoljak spreca. Esposito blocca ma è graziato;

20’ GOL ISCHIA Preludio al pareggio campano, che matura al minuto 65. Batti e ribatti in area, Fantacci non libera. Trofa recupera, salta Bonnin e crossa. Pisczsek fa da sponda, Talamo anticipa Ferrara per il tap-in e fa 1-1. Decimo gol in campionato per Talamo;

23’ FIDELIS ANDRIA Immediata la reazione ospite: Kragl su punizione trova la sponda di Risolo, Bonnin stacca di testa a botta sicura e Rizzuto è portentoso.

25’30’’ ISCHIA A un passo dal vantaggio due minuti dopo: Vrdoljak al cross, Pastore tutto solo sul secondo palo calcia alto;

28’ FIDELIS ANDRIA fuori Ceccanti (crampi) dentro Balba. Likaxhiu prova a entrare nel vivo del match con questo detto a giro, alto di poco;

31’10’ ISCHIA Colpo di testa di Pisczsek su corner di Vrdoljak, la difesa salva sulla linea;

45’ FIDELIS nervi tesi nel finale: a fare le spese è il ds della Fidelis Califano, allontanato per proteste;

48’35’’ FIDELIS A un passo dal blitz con Ferrara che sugli sviluppi di una rimessa di Bonnin calcia con il sinistro. Rizzuto salva sotto l’incrocio;

Ultima emozione prima del fischio finale. Fidelis che sale a quota 51 e dovrà provare a ritrovare la vittoria domenica prossima, quando al Degli Ulivi arriverà il Costa d’Amalfi. Prima però ci sarà da fare i conti con aggiornamenti sul piano societario, attesi dopo il vertice di lunedì a Palazzo di Città tra la sindaca Giovanna Bruno e il presidente Giuseppe Di Benedetto.