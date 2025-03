Cercare di mettere da parte una settimana tribolata, destinata ad avere una coda lunedì prossimo con l’incontro a Palazzo di Città tra la sindaca Giovanna Bruno e il presidente Giuseppe Di Benedetto, e tornare a concentrarsi sul campo per dare un senso alla stagione. È la missione della Fidelis Andria con vista sulla trasferta di Ischia, la più complessa del campionato dal punto di vista logistico. Domenica 23 marzo alle 14.30 i biancazzurri, crollati in quarta piazza per effetto del solo punto raggranellato tra Ugento, Manfredonia e Francavilla in Sinni, proprio il tris di partite che sulla carta avrebbe potuto rappresentare una rampa di lancio da sfruttare nella corsa alla promozione diretta, saranno in campo allo stadio Enzo Mazzella per avviare il rush finale di sette partite che condurrà alla fine della regular season. Match in diretta su Telesveva, sia in tv sul canale 18 che sui social attraverso Facebook e YouTube, con prepartita al via alle 14.15. Si riparte dai 50 punti totalizzati nei primi 27 turni, con un ritardo di tre lunghezze dal Martina, sei dalla Nocerina e otto dal Casarano, e dalle parole diffuse in settimana in conferenza dal numero 1 del club. Tentativi di rasserenare l’ambiente circa la regolarità dei pagamenti degli stipendi ai tesserati, uniti a una serie di dubbi e perplessità sul futuro societario rimasti in eredità, alla pari del debito erariale dell’estate 2023.

Di fronte il team allenato da Giuseppe Scaringella avrà una squadra in salute, come testimoniano gli otto punti ottenuti nelle ultime cinque partite, e che in casa ha ottenuto 17 punti su 14 tentativi, frutto di quattro vittorie, altrettanti pareggi e cinque sconfitte. Gli isolani hanno fatto meglio in trasferta, con 18 punti su 13 partite. Gli stessi della Fidelis, che lontano da Andria sin qui ha palesato i suoi maggiori limiti, attestati dai due ko di fila tra Ugento e Francavilla in Sinni. Cinque successi, tre pareggi e cinque ko in trasferta per Kragl e soci, che giocheranno quattro delle ultime sette partite stagionali proprio fuori dal manto erboso del Degli Ulivi. Capitolo formazione: ancora out Imputato, fermo per squalifica. Babaj a destra resta l’ipotesi più valida, con Ercoli e Balba in lizza per un posto sulla fascia opposta. In difesa chance da titolare per Bonnin, Jallow e Sylla insidiano Fantacci per una maglia in attacco nel tridente completato da Kragl e Da Silva. Fischio d’inizio alle 14:30. Trasferta vietata ai tifosi andriesi per disposizione della Questura.