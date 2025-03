Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma dei consiglieri Pietro Di Pilato e Doriana Faraone (M5S) e Nicola Civita (gruppo misto):

«Da taluni, in questi ultimi anni, siamo stati additati talvolta come detrattori e talvolta come campanilisti, in particolare per alcune nostre battaglie. Sarà così?

Siamo detrattori se evidenziamo che dopo 3 anni stiamo ancora a parlare di progetto del nuovo ospedale di Andria con la gara per la sua costruzione che, per pura coincidenza, improvvisamente la si vorrebbe fare nel periodo delle elezioni regionali?

Siamo campanilisti se evidenziamo che tale nuovo ospedale non avrà più il promesso (tre anni fa) Polo Universitario e quindi non sarà come promesso (tre anni fa) un Policlinico?

Siamo detrattori quando diciamo che va bene fare incontri sul tema dei nostri giovani in fuga, ma che se poi subiamo senza dire nulla, lo scippo di un Polo Universitario ad Andria, e quindi di un Campus (il tutto promesso alla nostra città tre anni fa), figli e nipoti continueranno ad andare via?

Siamo campanilisti, se i 6 milioni di euro dati per la viabilità di accesso al nuovo ospedale li riteniamo scontati, poiché altrimenti per arrivarci avremmo dovuto fare con carrozza e cavallo, mentre noi chiedevamo anche una linea ferroviaria dedicata, come già fatto altrove dove hanno speso circa 25 milioni euro per realizzare una stazione per un ospedale pari alla metà di quello andriese nuovo a farsi?

Siamo campanilisti quando chiediamo un ambulatorio in città per i malati di tumore senza sottrarlo a nessuna altra città?

Siamo detrattori se vogliamo capire come e quando verranno spesi i 4 milioni di euro per gli screening oncologici, visto che possono salvarci la vita?

Siamo campanilisti quando chiediamo di riportare all’Ospedale Bonomo i reparti e le specialità che nel tempo sono stati portati via, anche in vista del nuovo dove comunque questi reparti dovranno esserci?

Siamo detrattori se continuamente evidenziamo che le persone che non hanno la possibilità di pagare strutture private, non possono aspettare un anno per una visita?

Siamo detrattori se evidenziamo che anche i lavoratori della Sanità della nostra provincia sono trattati da “ultimi”, dato che non ricevono neanche i buoni pasto, che in altre province pugliesi lo stesso personale percepisce?

Da detrattori e/o campanilisti facciamo anche una proposta. Visto che non ci sono più i soldi per costruire il Polo Universitario/Campus vicino al nuovo ospedale di Andria come invece era stato promesso, che lo si preveda comunque nella sede dell’attuale ospedale Bonomo quando sarà liberato dal trasloco dei reparti. Una stazione ferroviaria nelle vicinanze c’è già, lo spazio ci sarà, ma c’è la volontà?».