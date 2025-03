Potrebbe essere la chiave primaria per salvare la vita dell’uomo sul pianeta: per stare dalla parte della natura l’umanità dovrebbe romodulare la produzione e il consumo di cibo. È il messaggio, prezioso, emerso dal confronto tenuto nei giorni scorsi nella biblioteca di Andria tra alcuni giovani studenti e il professor Francesco Sottile, docente di Biodiversità degli agrosistemi all’Università di Palermo e responsabile scientifico biodiversità di SlowFood Italia con cui ha pubblicato il suo ultimo libro intitolato “Dalla parte della Natura, capire gli ecosistemi per salvare il nostro futuro”.

Un momento di confronto che fa dire al professor Sottile che su questi temi c’è sensibilità e attenzione da parte dei giovani.