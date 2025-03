Prosegue l’attività di cantiere per il nuovo Polo sportivo in corso di costruzione nel quartiere Monticelli (Cluster 1). Si tratta della misura 3, investimento 3.1, nell’ambito del PNRR Missione 5 – inclusione e coesione avente l’obiettivo di favorire il recupero di aree urbane degradate con finalità di recupero anche sociale.

«Un milione mezzo investiti su un’area di circa 3.100 mq – spiega l’Assessore al Quotidiano, arch. Mario Loconte – che da troppi anni sconta un totale stato di abbandono in un quartiere fortemente penalizzato della città per l’assenza di servizi pubblici. L’intervento sta trasformando il lotto suddividendolo in quattro aree distinte posizionate su quote differenti con una sorta di terrazzamento. In particolare l’impianto sportivo outdoor vedrebbe la realizzazione di uno skate park, di uno street basket, di un campo da padel, di pallavolo, oltre ad un blocco servizi con funzioni di deposito attrezzi e spogliatoi. Esprimo soddisfazione per questa ulteriore opera che offre l’opportunità di far crescere la cultura dello sport e la socialità per i nostri ragazzi».