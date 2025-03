«Finalmente sembra sbloccarsi la situazione per la costruzione del nuovo ospedale di Andria. In commissione sono arrivate risposte sul cronoprogramma per la realizzazione della struttura. Il nuovo ospedale sarà dotato di tutte le discipline previste per una struttura di secondo livello con 12 sale operatorie. Il costo lavori stimato è di 186milioni a cui se ne aggiungono 174 di arredi e attrezzature per un totale di 360 milioni di euro. Il progetto definitivo presentato questa mattina ha rimodulato i costi dell’investimento, rispetto alle risorse disponibili». Così la consigliera di Fratelli d’Italia Tonia Spina, a margine della terza commissione tenuta questa mattina per aggiornare sullo stato dei lavori del nuovo ospedale di Andria.

«Speriamo che siano rispettati i tempi rivelati oggi, visto che sin qui si sono accumulati solo ritardi -prosegue il consigliere di Fdi-. Entro la fine giugno 2025 si dovrebbe avere la validazione del progetto definitivo e contestualmente anche l’elaborazione del progetto esecutivo, la cui realizzazione darà avviata già da ora con un lavoro sinergico tra i progettisti e i tecnici del CAB Asset incaricati della validazione del progetto definitivo. Guarda caso il progetto esecutivo dovrebbe essere pronto per settembre 2025 a ridosso delle elezioni regionali… Poi ci vorranno 36 mesi per la realizzazione definitiva. L’altro aspetto importante trattato nella commissione è stato quello della viabilità. Anche in questo caso bisognerà mettere a terra i progetti contestualmente alla costruzione dell’Ospedale, per renderlo fruibile non solo per gli andriesi, ma per tutti i cittadini della provincia di Barletta-Andria-Trani».