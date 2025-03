Torna in scena la Compagnia teatrale Amartè e lo fa con un classico della commedia italiana di Eduardo De Filippo: “Nan t daik mangh na loeir”, una versione fresca e ispirata all’opera “Non ti pago” dell’attore italiano.

«Passione, impegno e lo stesso desiderio di farvi ridere ormai da dieci anni» – sottolineano dalla Compagnia Amartè, punto di riferimento nella città che ormai da dieci anni porta in scena commedie in vernacolo andriese e non solo.

Prossimo appuntamento sabato 26 e domenica 27 aprile nell’Auditorium Mons. Di Donna con la regia di Angelo Di Chio ed un cast composto da Nino Zingaro, Dina Pasculli, Raffaella Chieppa, Riccardo Miracapillo, Giuliana Zingarelli, Angelo di Chio, Maria Carapellese, Patrizia Di Bari, Nicola Caracciolo e Giuseppe Sinisi.

Per info e biglietti: 331 6029 376