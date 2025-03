Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma dell’intergruppo di Andria (composto da Gianluca Grumo, Michele Di Lorenzo, Coratella Michele, Coratella Vincenzo) in merito al convegno “Cervelli in Fuga” tenuto a palazzo di città recentemente:

«L’incontro sui nostri giovani in fuga svoltosi presso la sala consiliare del Comune di Andria, promosso senza simboli di partito dall’Intergruppo consiliare, si è rivelato estremamente interessante e ricco di spunti. La presenza qualificata dei relatori ha permesso di approfondire il tema da prospettive sociologiche, economiche e culturali, offrendo un’analisi completa e stimolante.

Particolarmente significativo è stato l’intervento dell’Assessore Regionale Delle Noci che ha illustrato alcune iniziative regionali mirate a portare risorse su progetti specifici, dimostrando l’impegno concreto della Regione su questo fronte.

Tuttavia, non possiamo non stigmatizzare ed esprimere un piccolo rammarico per l’assenza del Sindaco e dell’Assessore comunale alle politiche giovanili: su un tema così delicato, la loro partecipazione sarebbe stata un segnale di attenzione e sensibilità, soprattutto considerando che gli inviti erano stati inviati loro con largo anticipo.

Oltretutto, la Sindaca ha scelto di presenziare al contestuale congresso cittadino di Forza Italia, sicuramente un gesto di cortesia istituzionale che, seppur non dovuto, potrebbe essere interpretato come legato al (mascherato) sostegno ricevuto in alcune sedute di consiglio comunale.

In ogni caso, rimane il dubbio che, privilegiare un evento di partito rispetto a un incontro con un Assessore regionale su un tema cruciale come quello dei giovani e del lavoro, sia un aspetto increscioso e che lancia molti interrogativi, anche per il futuro, sulla bontà e sull’efficacia del ruolo ricoperto.

Rinnoviamo, in ogni caso, l’invito a tutti gli attori istituzionali a dare priorità a temi di così grande rilevanza per il futuro e la crescita della nostra comunità.

Per questa volta potrebbero almeno riguardarsi il video integrale dell’evento per non essere impreparati in contesti in cui privilegiano la loro partecipazione, ma solo con adulatori al seguito».