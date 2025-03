E’ la Virtus Molfetta a trionfare nella finale playoff del campionato di Terza Categoria (girone unico BAT) valida per l’accesso alla Seconda Categoria. Nulla da fare per la Virtus Andria, sconfitta 2-1 ai tempi supplementari con la rete di Celentano al 117’ davanti agli spalti gremiti dello stadio Sant’Angelo dei Ricchi, come poche volte accaduto in passato.

March combattuto sin dalle prime battute tra gli andriesi, secondi classificati nella regular season alle spalle della vincitrice del campionato Polisportiva Trani, e la Virtus Molfetta terza, arrivata in finale playoff dopo la semifinale vinta contro l’Asd Trani. Il primo brivido all’8’ lo firmano gli ospiti con la conclusione di De Gennaro che sfiora la traversa. Al 19’ sempre Virtus Molfetta pericolosa con la punizione di Giovanni Ferriero, Gazzillo è attento. Al 24’ chance anche per Laforgia, ancora reattivo il portiere andriese. Al 40’ la prima palla gol della Virtus: punizione, tocco di Conversano, Fatone al tiro, palo e pallone poi deviato in corner. Dallo stesso angolo Moretti di testa manca lo specchio. 0-0 all’intervallo.

Nella ripresa ancora numerosi duelli, ma il match decolla verso metà frazione. Al 21’ Germinario ha un’occasione, Gazzillo blocca in due tempi. Al 24’ risponde la Virtus Andria con la chance sui piedi di Capogna, servito da Gianmarco Scamarcio, nulla di fatto, polemiche per un tocco con il braccio, tutto ok per l’arbitro. Al 43’ poi il Molfetta la sblocca con Laforgia, il migliore in campo per gli ospiti, rete ed esultanza sotto il settore ospiti. Sembra finita ma al 46’, nel recupero, Scamarcio viene travolto dal portiere Petrit, è calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso attaccante andriese trasforma, segna il settimo centro stagionale e rimette in partita la Virtus Andria con il boato del Sant’Angelo dei Ricchi. Si va ai supplementari.

Nei primi 15 minuti di extra time un’occasione per parte al 5’: prima Leonetti non trova forza nella conclusione in porta, poi Laforgia dall’altra prova la magia, pallone sul fondo. Al 14’ si complica la partita degli andriesi: il capitano Conversano, già ammonito, commette una leggerezza e lascia i suoi in 10 uomini con il secondo giallo. Nel secondo tempo supplementare la Virtus Molfetta capitalizza la superiorità numerica e dopo le occasioni per Laforgia al primo minuto e per Ferrieri al 3’, tiro smorzato, al 12’ ecco la rete decisiva. Laforgia apparecchia per Celentano che deve solo mettere il pallone in porta. Finisce così, con la festa per la Virtus Molfetta ed il rammarico degli andriesi che ora sperano nei ripescaggi per l’accesso alla Seconda Categoria. Resta il grande entusiasmo sugli spalti, così come gli applausi a fine partita. Scene ben lontane dalla Terza Categoria.