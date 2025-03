Andria è presente nella piazza per l’Europa, con una delegazione guidata dalle assessore Viviana di Leo e Daniela di Bari. «Gli equilibri sociali e politici mondiali mettono a rischio l’autorevolezza dell’Europa per colpa di un governo Meloni incapace di esercitare il ruolo chiave che l’Italia dovrebbe avere», si legge in una nota. «Intanto, mentre a livello locale alcuni pseudo rappresentanti politici si rincorrono su vuoti profili social non sui contenuti ma sulle barzellette, altri testimoniano con la presenza organizzata i valori per cui vale la pena spendersi: l’unità dell’Europa e la Pace. Su questi temi come PD andriese e maggioranza di centro sinistra che hanno nel sindaco Bruno la più autorevole rappresentanza politica della città e del territorio, sono disposti a misurarsi e confrontarsi con qualsivoglia forza politica sana, lasciando come al solito alle stelle scadenti, annessi e connessi, altri spazi di agognata visibilità».