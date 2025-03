Al termine del laboratorio artistico condotto dal prof. Daniele Geniale – tutor l’insegnate Alessandra Pistillo – l’istituto scolastico “Mariano-Fermi” si è arricchito di un meraviglioso murale floreale, un vero e proprio giardino dipinto che accoglie ogni giorno studenti, insegnanti e visitatori. Per celebrare questa opera d’arte, è stato lanciato un sondaggio per dare un nome speciale al giardino di colori. Dal plesso “Inchingolo” sono stati proposti alcuni titoli che catturano l’essenza del murale. Hanno partecipato in circa 400 tra alunni, docenti, genitori e personale scolastico. Il nome scelto è “Un giardino in cui crescere”.

Le attività previste hanno riguardato lo sviluppo della comunicazione artistica e sono state volte allo sviluppo della creatività degli alunni con particolare riferimento a quelli diversamente abili, con BES e stranieri nell’ottica della piena integrazione e della prevenzione e della riduzione dell’insuccesso scolastico. Ognuno è stato guidato alla scoperta delle potenzialità espressive e all’apprendimento sempre più autonomo delle forme artistiche utili a rappresentare la sua personalità e il mondo che lo circonda, il tutto all’interno di una cornice giocosa dove la cosa veramente importante rimane in assoluto il partecipare a tutto vantaggio delle possibili occasioni di incontro e di scambio culturale tra studenti e docenti al di fuori della solita routine scolastica.