Paura questa notte in piazza Manfredi ad Andria nel cuore del centro storico dove due vetture sono andate in fiamme per cause ancora in corso di accertamento. Indaga la polizia mentre è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco anche con un’autobotte.

Ad esser completamente distrutte dal rogo una Ford Focus ed una Dacia Sandero mentre una terza vettura è stata parzialmente danneggiata. Le tre vetture erano parcheggiate nella piazza che accoglie l’antica chiesa di San Domenico.

Non è ancora chiaro se si tratti di un atto doloso o di un evento accidentale che ha poi interessato più vetture. Su questo, come detto, indaga la polizia.