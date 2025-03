«A seguito di storiche battaglie studentesche, che hanno visto, mediante provvedimenti del Governo, rafforzare il progetto dello Studente Atleta e l”’ingresso” dello Sport in Costituzione (modifica art. 33 costituzione), la Consulta Provinciale degli Studenti BAT, affiancata dalle docenti responsabili, intende rilanciare con forza il concetto che la vita scolastica e quella sportiva non costituiscono due mondi separati: oggi più che mai, la scuola deve rappresentare un luogo all’interno del quale ogni studente ha l’opportunità di esprimere sé stesso non solo sul piano intellettuale, ma anche attraverso lo sport, elemento fondamentale di crescita fisica, psicologica e sociale. Non esistono più barriere tra l’attività sportiva e quella scolastica. Lo sport è educazione, è comunità. Coltiviamo un modello di crescita in cui nozioni e valori vanno a braccetto. La nostra provincia vuole essere, dunque, in prima linea nel favorire questa svolta.

In quest’ottica, la CPS Bat ha approvato con voto unanime in plenaria, la proposta di organizzazione di iniziative e tornei sportivi interscolastici su intera scala provinciale. Questi eventi avranno un duplice scopo: incentivare la pratica sportiva tra gli studenti, promuovere il sistema di sani valori che lo sport trasmette e stimolare la collaborazione tra scuole, rafforzando legami tra i giovani e tra le diverse realtà scolastiche del nostro territorio», lo spiegano in una nota Roberto Simone e Lorenzo Miani, rispettivamente presidente e vice-presidente della Consulta degli Studenti della Provincia BAT.