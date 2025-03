Resta ricoverato in rianimazione all’ospeale “Bonomo” dopo l’intervento chirurgico di ieri sera il 37enne che nel tardo pomeriggio di giovedì è caduto dal suo monopattino battendo violentemente la testa al suolo. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, avrebbe forzato un blocco della Polizia Locale di Andria non fermandosi all’alt degli agenti. Ne sarebbe scaturito un breve inseguimento ma la fuga è terminata in via Podgora, nei pressi proprio dell’ospedale “Bonomo” dove il 37enne è caduto. Immediatamente soccorso da una equipe sanitaria medicalizzata del 118 allertata dagli stessi agenti di Polizia Locale, l’uomo è stato subito giudicato in gravi condizioni e portato in codice rosso al pronto soccorso. Di qui immediato il trasferimento in sala operatoria. Sull’accaduto indagano le forze dell’ordine per verificare tutto quanto accaduto.