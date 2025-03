Si riparte con un fitto calendario di appuntamenti da sabato 15 marzo nell’Ambulatorio Solidale “Noi con Voi” con la prevenzione grazie al progetto “Andriainsalute”. L’idea condivisa tra il CALCIT (da oltre 40 anni al fianco dei malati oncologici) e la Misericordia (da 33 anni al servizio della comunità) nella struttura sanitaria accreditata dalla ASL BT e diretta dal dr. Nicola Mariano. Sabato 15 marzo appuntamento mattutino con il “controllo Nei” e le visite ginecologiche mentre nel pomeriggio spazio alle ecografie mammarie per donne tra i 18 ed i 35 anni.

Le attività dell’ambulatorio solidale “Noi con Voi” in via Pellegrino Rossi 46 ad Andria, possono contare sul prezioso lavoro di medici ed infermieri volontari assieme all’attività costante dei volontari di CALCIT e Misericordia. Mentre si assicurano tante visite specialistiche gratuite per coloro i quali vivono momenti di difficoltà, continua anche il progetto di prevenzione delle malattie oncologiche da parte del CALCIT. Le giornate dedicate al “controllo Nei” saranno possibili grazie al prezioso lavoro del Prof. Paolo Romita e del suo staff della clinica dermatologica dell’Università di Bari che negli scorsi mesi ha già completato oltre 300 visite all’interno dell’ambulatorio solidale. Poi ci saranno le Visite Ginecologiche grazie alla dr.ssa Rosanna Suriano mentre altre giornate saranno dedicate all’Ecografia Mammaria per donne tra i 18 e 35 anni a cura del dr. Francesco Nemore.