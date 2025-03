Il cavaliere del lavoro Giovanni Pomarico ha ricevuto dalla Sindaca di Andria, Giovanna Bruno, la cittadinanza onoraria per aver contribuito al progresso della città di Andria, grazie al suo generoso impegno nel lavoro e nella diffusione di valori attraverso la Fondazione da lui creata.

“Mi riempie di orgoglio ricevere questo importante riconoscimento – ha dichiarato il cavaliere del lavoro Giovanni Pomarico, presidente del Gruppo e della Fondazione Megamark in occasione della cerimonia di conferimento avvenuta nella sala consiliare del Comune – dalla città di Andria che mi ha dato i natali e mi ha visto crescere. La cittadinanza onoraria che ricevo rappresenta una attestazione di stima per il lavoro iniziato cinquant’anni fa in questo territorio e, allo stesso tempo, uno stimolo per proseguire il mio impegno verso la comunità andriese con la stessa passione di sempre e con il desiderio di contribuire, anche in piccola parte, al benessere del territorio”.

Giovanni Pomarico, nato ad Andria nel 1944, è il presidente del Gruppo Megamark, realtà leader nella distribuzione moderna nel sud Italia con circa 600 punti vendita ad insegna A&O, Dok, Famila, Sole365 e Ottimo presenti in Puglia, Campania, Molise, Basilicata e Calabria e 5.500 collaboratori diretti. È nel 1975 che apre a Barletta il suo primo supermercato, ad insegna Grossmarket, per poi inaugurarne rapidamente altri ad Andria, Corato, Molfetta e Bari. Negli anni la rete si sviluppa con nuovi punti vendita in gran parte del sud Italia anche con un’importante rete di imprenditori in franchising.

Nel 2000 crea la Fondazione Megamark per supportare dipendenti in difficoltà economiche per motivi di salute e dare concretezza ai valori e alla responsabilità sociale dell’azienda. Tra i progetti più importanti, il bando di concorso ‘Orizzonti solidali’ (nato nel 2012 per sostenere il terzo settore pugliese nello sviluppo di iniziative in ambito sociale, sanitario, culturale e ambientale) e il concorso letterario nazionale ‘Premio Fondazione Megamark – Incontri di Dialoghi’ (nato nel 2016 e destinato alle opere prime di narrativa italiana).