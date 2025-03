Sono iniziati questa mattina gli attesi lavori di messa in sicurezza della tangenziale, che interesseranno circa 3 km del piano carrabile fortemente dissestato che parte dall’intersezione con via Gentile sino all’uscita dello svincolo per Trani, comprendendo la rampa di immissione verso Barletta. I lavori dureranno circa un mese, per un importo di 1milione e 300mila euro.

Si è partiti dalla rampa di accesso che da via Trani immette nella direzione Corato, sulla quale a dicembre scorso c’è stato uno sversamento accidentale di olio vegetale che ne ha causato la chiusura per ragioni di sicurezza.

«Voglio fare chiarezza su quanto accaduto – riferisce l’Assessore al Quotidiano con delega ai lavori pubblici e manutenzione, arch. Mario Loconte – L’incidente ha provocato l’inagibilità della rampa e il suo ripristino ha richiesto verifiche sia per la fattibilità economica sia per il trasporto in sicurezza di un materiale composito formatosi che ha comportato specifiche analisi chimiche, nel rispetto delle norme ambientali, per consentirne la rimozione e il trasporto alle opportune discariche. Ci tocca rammentare che le condizioni finanziarie dell’Ente, soggetto ad un piano di riequilibrio, non ci consentono di operare mediante cassa libera e ogni azione di investimento imprevista è praticamente quasi impossibile.

I lavori principali di rifacimento della tangenziale, infatti, sono resi possibili, solo grazie alla riattivazione di un vecchio mutuo attivato nel lontano 2010, dalla passata amministrazione e mai finalizzato per i lavori sulla stessa tangenziale. Le procedure di svincolo di questo mutuo hanno richiesto un lavoro lungo e complesso, reso possibile grazie alla sinergia tra il Settore Lavori Pubblici e il Settore Finanziario.

Quanto alla rampa in questione, oggi è possibile risolvere anche la manutenzione straordinaria imprevista della stessa solo grazie alle economie della gara d’appalto dei lavori avviati, atteso che tale ripristino richiede un impegno economico importante. Ad ogni modo – conclude l’assessore – siamo soddisfatti perché finalmente poniamo risoluzione concreta ad una problematica importante e sensibile per l’intera comunità andriese. Co n questo intervento mettiamo in sicurezza la parte fortemente critica della tangenziale: appena sarà possibile recuperare altre economie, si potrà procedere a ulteriori interventi».