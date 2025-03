Sarà la Virtus Molfetta l’avversaria della Virtus Andria domenica 16 marzo nel match che stabilirà chi verrà promossa in Seconda Categoria con la Polisportiva Trani. La finale playoff del campionato di Terza Categoria si giocherà allo stadio “Sant’Angelo dei Ricchi” di Andria a partire dalle ore 15. La Virtus Molfetta – classificatasi al terzo posto in campionato – ha vinto la propria semifinale domenica scorsa contro l’Asd Trani (4^ al termine della regular season), mentre la Virtus Andria (2^ classificata) era già certa di un posto in finale visto l’ampio distacco di punti con la quinta (Trinitapoli). La società di Marian Gecaleanu invita la cittadinanza e gli sportivi a partecipare numerosi per sostenere il progetto calcistico della Virtus, la cui rosa è composta completamente da giovani calciatori andriesi guidati dal tecnico Salvatore Russo. Tra l’altro domenica 16 marzo la prima squadra della città, la Fidelis, non scenderà in campo per via della sosta del campionato di Serie D.

La Virtus Andria salirà in Seconda Categoria se: 1) vince la sfida con il Molfetta nei 90 minuti; 2) in caso di parità al termine dei 90 minuti di gioco, vince ai supplementari; 3) pareggia al termine dei supplementari (non sono previsti i rigori). Di conseguenza la Virtus Molfetta per la promozione dovrà vincere nei 90 minuti, oppure entro i tempi supplementari.