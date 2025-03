Un Monumento alla Cultura. Monsignor Cosimo Damiano Fonseca, primo Rettore dell’Università degli Studi della Basilicata, si è spento oggi nella sua casa biblioteca di Massafra. Aveva 93 anni, mente lucidissima e approccio mite, aveva incrociato Andria nell’autunno del 2021 quando aveva voluto impegnarsi nel ricordo di un suo allievo, il medievista Cinzio Violante. Monsignor Fonseca propose di realizzare la lapide che campeggia, dal dicembre del 2021, nell’atrio di ingresso del palazzo di Città e preparò personalmente il testo e l’occasione fu preziosa per ricordare. Nel corso di un convegno di altissimo spessore accademico, la figura di Violante e a farlo furono il professor Fonseca ed altri allievi del medievista scomparso molti anni fa, e a cui Andria aveva anche dedicato una edizione del premio Ottagono d’Argento.

Di Monsignor Cosimo Damiano Fonseca rimane il ricordo di una persona straordinaria che, nonostante la sua levatura culturale, anche internazionale (è stato Accademico dei Lincei, Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana, fondatore dell’Istituto internazionale di Studi Federiciani del Consiglio Nazionale delle Ricerche e curatore per l’enciclopedia Treccani de “La Federiciana”) «ha voluto ricordare con la nostra città – sottolineano la sindaca Giovanna Bruno, e l’allora responsabile dell’ufficio stampa, Vincenzo Rutigliano, che organizzò la manifestazione – i legami tra Andria e Federico II ed il professor Violante, uno dei massimi studiosi del Medioevo. La scomparsa di Fonseca è sicuramente una grande perdita per la cultura italiana ed internazionale, per la comunità accademica e per la Chiesa».