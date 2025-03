Vince in rimonta il Francavilla in Sinni sulla Fidelis Andria. La rete di Barone al 37’ della ripresa condanna i biancazzurri alla terza partita senza vittorie, ed ora la vetta della classifica scappa. Fidelis che illude nel primo tempo con il vantaggio spettacolare di Kragl all’11, poi i sinnici pareggiano con Annan a pochi secondi dall’intervallo. Rimonta completata poi da Barone. Scaringella non ha a disposizione Bonnin, Imputato e Ceccanti. C’è Maddaloni in difesa con Cipolletta e Derosa. In attacco Da Silva è sostenuto da Kragl e Fantacci, Balba e Babaj sugli esterni, Risolo e Cancello al centro. Nolè risponde con l’ex Tedesco in attacco.

Pronti via al 3’ Da Silva ha una chance ma è impreciso. Al 7’ Fantacci ha un’occasione sotto porta, non sfruttata. Poi, all’11simo, i cento tifosi andriesi presenti al “Fittipaldi” esultano per il gran gol di Kragl, pallone colpito di prima intenzione. 1-0 Fidelis, ottava rete in campionato per il tedesco. Al 13’ l’Andria insiste e Fantacci chiama Iannacone all’intervento. Primi segnali di Francavilla in Sinni al 22’, su azione da corner Russo non trova la porta. Al 23’ Da Silva conclude centrale, mentre al 33’ Fantacci sfiora il palo ed il possibile raddoppio. Poi la Fidelis cala, i Sinnici ci provano: al 38’ il tiro/cross di Tedesco per poco non trova Gentile, al 41’ Cipolletta pasticcia e Tedesco non ne approfitta. Ma al 46’ il Fittipaldi può gioire: azione insistita dei lucani, tiri e ribattute, Annan mette tutti d’accordo, rete che vale l’1-1 poco prima dell’intervallo.

Nella ripresa la Fidelis torna a spingere in avvio. Al 6’ occasione per gli andriesi da Babaj a Da Silva, Russo salva tutto. All’8’ il portiere Iannacone si esalta sul colpo di testa dell’attaccante brasiliano. All’11’ si rivede Kragl, conclusione mancina che sfiora il palo. Primi cambi per Scaringella, dentro Jallow, e proprio quest’ultimo al 22’ trova lo spazio per il tiro, Iannacone sempre attento. Al 27’ ci prova anche Babaj in sforbiciata, nulla da fare. Un minuto dopo Cipolla rischia la frittata con Iannacone, Jallow per poco non ne approfitta. La Fidelis insiste e al 32’ Kragl prova la gran botta, il portiere dei sinnici gli dice di no. Poi il black out Fidelis: il Francavilla aumenta il giro palla e torna a lanciarsi in avanti. Al 37’ gli sforzi sono ripagati: Barone, neo entrato, trova spazio per vie centrali e buca la porta di Esposito. 2-1 Francavilla in Sinni, rimonta clamorosa al “Fittipaldi”. La Fidelis prova a reagire ma non punge. Al 47’ Da Silva di testa non trova la porta. Il Francavilla chiude in attacco con la punizione alta di poco di Tedesco. Finisce qui.

Punti salvezza per i sinnici, momento complicato per la Fidelis con un solo punto in tre partite. Ora la promozione è davvero lontana.

Si torna in campo dopo la sosta del campionato di Viareggio. Il 23 marzo Francavilla in campo ad Acerra. Trasferta ad Ischia per la Fidelis.