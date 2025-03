È tornato ad Andria, nella sua città, e all’Ites “Ettore Carafa”, per cinque anni la sua scuola, da primatista planetario. Ovazione giustificata e strameritata per Francesco Fortunato, protagonista di un clamoroso 17.55 sui 5000 metri di marcia indoor ai recenti campionati italiani assoluti al coperto di atletica leggera, ad Ancona. Mai nessuno al mondo sulla distanza come l’andriese delle Fiamme Gialle.

Dai banchi di scuola per cinque anni, al banco principale del “Carafa” come “attore” principale.

Non solo il primato del mondo nel suo scoppiettante avvio di 2025, ma anche il personale di 1h18’49” realizzato a Taicang, in Cina, sulla distanza olimpica, la 20 km.

Il nuovo anno è appena cominciato. E l’obiettivo di Fortunato per il 2025 è il mondiale di Tokyo: in Giappone ci è già stato per le Olimpiadi del 2021.

Due Olimpiadi, Tokyo e Parigi, già in cassaforte. Ma, come si dice in questi casi, non c’è due senza tre…

