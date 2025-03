Il sogno, almeno ascoltando le parole di Giuseppe Scaringella, non è svanito dopo l’inopinata sconfitta di Ugento e il deludente pari interno con il Manfredonia. Il messaggio del tecnico della Fidelis è sempre valido, a due giorni dalla trasferta di Francavilla in Sinni: il -5 dalla capolista Casarano è un margine recuperabile, con ventiquattro punti ancora in palio. È sempre valida anche la replica del tecnici del biancazzurri a chi parla di squadra che già mollato l’obiettivo più ambizioso.

I freddi numeri, però, raccontano di una flessione evidente: tre vittorie nelle ultime sette, altrettanti gol realizzati, di cui uno ininfluente, nelle più recenti cinque partite. Roba che fa notizia per un attacco di enorme qualità, come quello a disposizione di Scaringella. Per vincere il campionato, la Fidelis deve provare a fare filotto sino allo scontro diretto della terzultima contro il Casarano. Morale della favola: domenica, al Fittipaldi di Francavilla in Sinni, con fischio d’inizio previsto alle ore 14.30 ed in diretta su Telesveva, servirà un solo risultato. Ed è facilmente intuibile.

Il servizio.