Prevenire l’odioso fenomeno delle truffe specialmente nei confronti di anziani i più bersagliati in questo momento storico. Parte da questo concetto l’iniziativa voluta da Comune di Andria e Multiservice all’interno della struttura tornata ad esser dedicata agli anziani dopo alcuni anni nella villa comunale andriese. Obiettivo quello di dare consigli concreti per alzare le antenne e provare a difendersi dalle truffe.

Il comandante della polizia locale di Andria, Francesco Capogna, ha risposto assieme a Sindaco ed Assessori, alle numerose domande. Incontri che si stanno svolgendo, sollecitati dall’ente, all’interno di diversi centri che si occupano proprio di anziani.

Il centro nella villa comunale vede la Multiservice tra i protagonisti della riapertura in favore degli anziani dopo un lungo lavoro di riqualificazione. Non solo però attività ludica e centro di aggregazione ma anche luogo di formazione come ci spiega Antonio Griner.

