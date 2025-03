Venerdì 7 marzo, alle ore 15:00, presso l’auditorium del CPIA-Bat “Gino Strada”, si svolgerà l’evento dal titolo “Diritti a lavoro con Yvan Sagnet”. Promosso dall’associazione ‘NO CAP’, Oasi2 e con la collaborazione del CPIA-BAT “Gino Strada”, l’incontro pubblico affronterà le tematiche dei diritti dei lavoratori più deboli, del fenomeno del caporalato e dello sfruttamento, attraverso la testimonianza di un coraggioso protagonista – Yvan Sagnet – che ha dato vita ad una vera e propria ‘rivolta civile’.

Yvan, grazie al suo coraggio, ha riscattato la sua dignità di lavoratore e lo ha fatto per tanti altri che come lui hanno lasciato la loro terra per cercare un futuro migliore.

Jean Pierre Yvan Sagnet, originario del Camerun, arriva in Italia nel 2008, con in tasca una borsa di studio, e si iscrive al Politecnico di Torino dove nel 2013 consegue la laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni. Trasferitosi in Salento nel 2011, comincia a lavorare come raccoglitore di pomodori.

Sottomesso ai caporali e sfruttato per il suo lavoro, decide di ribellarsi e organizza una protesta che si trasforma subito in sciopero duraturo contro le inumane condizioni di lavoro nell’azienda agricola.

Diventa presto un punto di riferimento per la difesa dei diritti dei lavoratori braccianti ed è anche grazie al suo impegno e alla sua lotta che nel 2016 in Italia viene introdotto il reato di caporalato.

Il suo attivismo a fianco degli immigrati sfruttati, dopo una breve esperienza da sindacalista, lo ha visto protagonista di una vera e propria rivoluzione culturale e, con la fondazione dell’associazione NO CAP, ha introdotto un capovolgimento di prospettiva epocale.

Dichiara Yvan: “Dalla protesta che ha caratterizzato il mio impegno dei primi anni siamo approdati alla proposta. Siamo passati a strumenti più efficaci: il dialogo con le Istituzioni, con le imprese, e con i soggetti della filiera agricola per proporre un modello nuovo di sviluppo che vede tutti vincenti perché abbiamo riportato al centro l’essere umano, l’equità, la giustizia, il rispetto per i diritti umani fondamentali e per l’ambiente.”

Pluripremiato in diverse occasioni sociali e culturali, il 12 Novembre 2016 Yvan Sagnet è stato insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, per il suo contributo all’emersione e al contrasto dello sfruttamento dei braccianti agricoli.

Ha pubblicato due libri – “Ama il tuo sogno. Vita e rivolta nella terra dell’oro rosso” (pubblicato nel 2012 e riedito nel 2017) e “Ghetto Italia. I braccianti stranieri tra caporalato e sfruttamento” (pubblicato nel 2015) – che ripercorrono la sua attività contro il caporalato e lo sfruttamento dei lavoratori.