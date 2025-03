«La notizia della consegna all’Asset del progetto definitivo per l’ospedale di Andria rappresenta un passo avanti per il completamento dell’iter che porterà al nuovo nosocomio. Ora speriamo si proceda in maniera spedita, dal momento che si è già perso troppo tempo». Lo dichiara la consigliera regionale del M5S Grazia Di Bari.

«Sappiamo che il percorso è ancora lungo – continua Di Bari – e chiederò di audire nuovamente la Dg dell’Asl BT Tiziana Di Matteo e il RUP ing. Carlo Ieva per capire se il cronoprogramma dato nell’ultima audizione, per cui si sarebbe potuti andare a gara nella peggiore delle ipotesi per settembre 2025, sia ancora valido. Sarà anche l’occasione per ascoltare il Comune di Andria e l’Asset per quello che riguarda la viabilità intorno all’ospedale perché è fondamentale fare chiarezza sul fatto che la nuova struttura da 400 posti letto non sarà una cattedrale nel deserto. Viste le tante vicissitudini del progetto per l’ospedale è nostro dovere monitorare ogni singolo passaggio così da dare informazioni precise ai cittadini. Nel frattempo è necessario mantenere alta l’attenzione sul potenziamento dell’ospedale Bonomo, perché Andria e le altre città della provincia meritano un presidio di eccellenza».