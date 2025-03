Venerdì 7 marzo 2025 la Chiesa di Andria celebra la festa liturgica della Sacra Spina di Nostro Signore Gesù Cristo e l’inizio comunitario del cammino quaresimale.

Nella Chiesa Cattedrale “S. Maria Assunta in Cielo” di Andria si custodisce la preziosa reliquia della Sacra Spina della Corona di Nostro Signore Gesù Cristo. La Sacra Spina è giunta ad Andria nel 1308 come dono della Principessa Beatrice d’Angiò, figlia di Carlo II d’Angiò, in occasione delle sue nozze con Bertrando del Balzo.

La reliquia è conservata nella Cappella della Sacra Spina, edificata nel 1910, e viene esposta alla venerazione dei fedeli ogni ultimo venerdì del mese.

La tradizione testimonia che la Sacra Spina cambia di aspetto prodigiosamente negli anni in cui il 25 marzo, solennità dell’Annunciazione del Signore, coincide con il Venerdì Santo.

La prima testimonianza scritta del fenomeno soprannaturale è del 1633. Fonti locali raccontano che prima di questa data, un’iscrizione in esametri incisa su un antico ostensorio testimoniava la provenienza della reliquia ed il prodigio. Il fenomeno si è ripetuto nei secoli. L’ultimo evento è del 2016, seguito a quello del 2005, mentre per la prossima coincidenza delle due date è il 2157!

Programma:

presso la Chiesa Cattedrale di Andria:

-ore 8:00 – 9:00 – 10:00 Sante Messe

presso la chiesa parrocchiale B.V. Immacolata, Andria:

-ore 17:00 Accoglienza della reliquia della Sacra Spina.

-ore 18:00 Preghiera della Via Crucis.

-ore 19:00 Avvio della processione verso la Chiesa Cattedrale, seguendo questo itinerario: via Regina Margherita, piazza Imbriani, via A. De Gasperi, via Porta Castello, piazza Vittorio Emanuele II, via Vaglio, via La Corte, piazza La Corte, piazza Duomo.

–ore 19:30: Chiesa Cattedrale il Vescovo Mons. Luigi Mansi presiederà la concelebrazione Eucaristica con la partecipazione dei sacerdoti e delle comunità ecclesiali della Città di Andria.