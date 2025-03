Domani martedì grasso appuntamento con il Carnevale Andriese, con una edizione che segna la ripartenza, dopo una lunga pausa di questo evento cittadino, declinata al tema della Pace. L’Amministrazione Comunale – Assessorato alla Bellezza ha coinvolto prima con una manifestazione di interesse e poi con un tavolo di confronto tutte le associazioni, le scuole e le parrocchie aderenti per arrivare alla manifestazione in programma domani 4 marzo 2025.

Alle 15.30 raduno al Palasport e subito dopo corteo verso piazza Catuma, dove alle 16.30 ci sarà l’esibizione dei gruppi mascherati e la festa finale. Questi i gruppi partecipanti: Istituto Suore Piccole Operaie del Sacro Cuore; Parrocchia Santissima Trinità; Parrocchia Sant’Andrea Apostolo; Istituto Comprensivo “Riccardo Cotugno”; Istituto Comprensivo “Imbriani – Salvemini”; Istituto Comprensivo “Jannuzzi – mons. Di Donna” in collaborazione con l’associazione carovana folk art e gruppo danza folk; Istituto Comprensivo “A. Mariano – E. Fermi” ed il progetto “Scuole aperte partecipate” con la rete MO. V.I. di Andria, il Centro Diurno co-gestito ASL BAT “Il Muro” e l’associazione “Espressione ritmica”; gruppo MOMÒ MURGA; Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Giuseppe Colasanto”.

«Coinvolgimento, aggregazione, bellezza di incontrarsi, tutto questo si sperimenta nel periodo di carnevale con la possibilità, attraverso la creatività, di comunicare riflessioni, pensieri, critica sociale nel divertimento e con la satira senza far mancare mai l’importanza del pensiero libero – spiega l’Assessora alla Bellezza, Daniela Di Bari – Ogni gruppo partecipante ha lavorato e presenterà, sottolineature e riflessioni diverse sul tema della pace, proponendo azioni e promuovendo percorsi di comunità. Ed è per questo che a ciascun gruppo partecipante sarà consegnato il riconoscimento come “artigiane e artigiani di Pace”. Ritrovarsi e raccontarsi con allegria, senza far mancare il discernimento e il desiderio di incontrarsi intorno a temi importanti, farlo insieme ai piccoli, riflettere quindi come comunità, sono azioni necessarie, ancor di più in questo tempo, per riscoprirsi insieme cittadinanza attiva a regola d’arte. Gratitudine piena verso ogni realtà, associazione, gruppo, comunità scolastica, comunità parrocchiale per aver partecipato e proposto percorsi di pace attraverso la cultura dello stare bene insieme».

Ospite d’eccezione della festa in piazza sarà Francesco Fortunato, l’atleta andriese primatista mondiale di marcia reduce dalla gara a Taicang in Cina dove ha raggiunto un risultato che lo ha posizionato come il terzo italiano di sempre nella specialità, dietro Stano e Schwazer.