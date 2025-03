Il Comune di Andria si è aggiudicato un finanziamento ministeriale di 3 milioni di euro. Si tratti di risorse importanti indirizzate alla città e che andranno a rafforzare una rete di servizi intorno all’Officina San Domenico.

«Questo finanziamento rappresenta l’ennesimo risultato dell’Amministrazione Bruno – commenta il Segretario PD Andria, Giovanni Addario –. È stata certamente una sfida difficile. In tutta la Regione Puglia solo 5 comuni avrebbero potuto aggiudicarselo. Andria è addirittura arrivata prima in graduatoria. Ci abbiamo scommesso e abbiamo fatto bene, visto il risultato. Ringrazio l’assessore al Futuro, Viviana Di Leo, per averci creduto sin da subito. A fronte di 90 milioni di debiti, questa Amministrazione è stata in grado di far arrivare altrettante risorse in questa città a beneficio di tutti» – conclude Addario.

«L’oggetto dell’Avviso ministeriale verte sulla creazione e la messa a regime di uno spazio multifunzionale che possa offrire servizi integrati di tipo socioeducativo – aggiunge l’assessore Di Leo –. I fruitori finali di tali servizi non saranno solo i giovani dai 10 ai 21 anni, ma anche le loro famiglie, al fine di favorire la partecipazione, lo sviluppo delle potenzialità, l’integrazione, l’inclusione sociale, il contrasto alla dispersione scolastica e la valorizzazione delle competenze affettive e relazionali. Sono davvero entusiasta per questo risultato, non solo per l’importante effetto che questo finanziamento produrrà sul nostro territorio, ma anche perché ogni centesimo intercettato rappresenta un riscatto per questa città e per le persone che, dopo anni di cattiva gestione, finalmente possono essere orgogliosi di appartenere ad una comunità che non ha mai smesso di essere laboriosa e resistente. Resistiamo ed esistiamo, dunque. E andiamo avanti sempre più forti».