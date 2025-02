Scattano le nuove tariffe per i dehors ad Andria, o meglio per l’occupazione del suolo pubblico. Una realtà che preoccupa i titolari di pubblici esercizi, bar, pizzerie e ristoranti che si sono visti recapitare cartelle con un incremento addirittura del 30% in più rispetto allo scorso anno. La decisione solleva naturalmente proteste da parte delle associazioni di categoria.

La Confcommercio ha inviato una lettera al Sindaco, Giovanna Bruno, all’assessore alla Trasparenza, Pasquale Vilella e all’assessore alle Radici, Cesare Troia per una richiesta di incontro finalizzata ad affrontare il tema delle tariffe per l’occupazione di suolo pubblico in merito alle strutture mobili esterne alle attività, i cosiddetti dehors.

“Un incremento tale rispetto alle tariffe del 2024 che erano già alte ed insostenibili è impensabile”, dice Claudio Sinisi, presidente della Confcommercio di Andria. “Confidiamo in una celere convocazione perché tra gli esercenti sta crescendo la preoccupazione in queste ore che stanno ricevendo le cartelle da pagare, rincari che si vanno a sommare lo ricordiamo agli aumenti delle materie prime e di tutte le utenze ed ai già esosi costi di gestione”.