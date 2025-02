Sarà la Eolica Pugliese srl a provvedere economicamente alla sistemazione del portale monumentale dello Stadio Degli Ulivi di Andria. È quanto emerge da una delibera della giunta comunale dei giorni scorsi quando l’organo di governo cittadino ha approvato le misure di compensazione ambientale correlate alla realizzazione di un impianto eolico a Minervino Murge. E siccome, seppur marginalmente, la vicenda tocca il comune di Andria, ed è previsto che chi è autorizzato ad installare questi impianti per la produzione di energia sia tenuto ad operare misure di compensazione del consumo del territorio, il comune di Andria ha indicato nella zona pinetata della villa comunale e nel bene culturale portale monumentale dello stadio, gli interventi pari a 100mila euro che la Eolica Pugliese srl dovrà sostenere economicamente.

Il portale, come noto soprattutto agli sportivi, ha subito un pericoloso cedimento di una grossa lastra di pietra il 27 maggio del 2021: scampata la tragedia, visto che per fortuna il fatto si era verificato in un momento in cui nessuno transitava in quei luoghi, l’intervento dei vigili del fuoco aveva rilevato che la struttura abbisognasse di un più complessivo intervento di restauro: di lì la pantomima di quasi quattro anni di impalcature e recinzioni mostrate come bigliettino da visita della città nelle domeniche calcistiche e un pugno nell’occhio di chi usufruisce della bella villa comunale. L’intervento su un bene tutelato dalla sovrintendenza, porterà sicuramente via tempo ma finalmente l’amministrazione comunale guidata da Giovanna Bruno ha colto una propizia occasione capitata tra le mani del settore ambiente per porre rimedio ad una grave mancanza.