Con riferimento all’occupazione spazio pubblico riguardante i Dehors, l’assessore alla Trasparenza, pasquale Vilella, chiarisce che: «l’Amministrazione Comunale rassicura gli esercenti che la questione è stata immediatamente attenzionata e che si sta lavorando già da giorni con gli Uffici preposti per individuare interventi concreti, compatibili con i vincoli di bilancio e le restrizioni del piano di riequilibrio. Come fatto in passato e come fatto per altre situazioni che incidevano direttamente sulle tasche dei contribuenti, anche questa vicenda è al vaglio politico-amministrativo per essere positivamente risolta. Fatti tutti i passaggi e acquisiti elementi concreti, si procederà a condividerli agli interessati, attraverso le associazioni di riferimento, ferma restando la disponibilità ad incontri interlocutori».