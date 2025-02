Un altro grande traguardo per Michele Vilella. Il giovane andriese si è distinto ancora una volta nel calciobalilla, sport in cui gareggia a livello professionistico da anni. L’ultimo trofeo sollevato è quello conquistato nell’Open d’Italia 2025 “Specialità Volo” tenuto a Pieve Fissiraga (in provincia di Lodi) dal 21 al 23 febbraio scorsi. Michele ha vinto la finalissima con il suo compagno Sirio Nello, proveniente da Lecce. Battuta una coppia di Pescara pluripremiata e piuttosto esperta.