Successo per l’incontro pubblico “Andria 2031: la città che lavora”, organizzato da ABC e Partito Democratico Andria presso la Sala Attimonelli. L’evento, dedicato alle sfide del mercato del lavoro e alle prospettive per la città, ha visto una numerosa partecipazione di cittadini, rappresentanti istituzionali, associazioni e sindacati, a testimonianza dell’attenzione della comunità andriese su un tema centrale per lo sviluppo del territorio. Un dibattito ricco di spunti concreti. Durante la serata, moderata dai promotori dell’iniziativa, sono intervenuti diversi relatori di rilievo come Giovanna Bruno, Sindaco di Andria, che ha introdotto i lavori; Domenico De Santis, Segretario regionale del PD Puglia, che ha illustrato le strategie regionali per l’occupazione; Gigia Bucci, Segretaria regionale della CGIL Puglia, che ha analizzato le criticità e le opportunità nel mondo del lavoro pugliese; Leonardo Palmisano, sociologo e docente universitario, che ha approfondito il legame tra lavoro e povertà.

Il dibattito ha offerto un’analisi dettagliata delle problematiche locali, ma anche proposte e strategie per favorire la crescita economica e garantire opportunità di lavoro dignitose. Nel corso della serata è stato ufficialmente presentato il Patto Federativo tra ABC e Partito Democratico Andria, un’alleanza politica basata sulla condivisione di valori e obiettivi comuni. L’accordo mira a rafforzare il dialogo con la cittadinanza e a sviluppare proposte concrete per il futuro della città.

«La collaborazione tra le nostre forze politiche nasce dalla volontà di costruire insieme soluzioni efficaci per Andria, partendo dal lavoro e dall’inclusione sociale”, hanno dichiarato Agostino Ciciriello Presidente di Andria Bene in Comune e Gianni Addario Segretario del Partito Democratico Andria. Le idee emerse nel corso dell’evento costituiranno la base per il programma politico delle prossime elezioni, con l’obiettivo di trasformarle in azioni concrete già nell’attuale amministrazione.

ABC e PD Andria hanno ribadito il loro impegno nel promuovere un confronto costante con la comunità locale per rendere Andria una città più giusta, inclusiva e attenta ai bisogni occupazionali. «Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato a questa serata di confronto e crescita collettiva. Il nostro lavoro continua, con l’obiettivo di costruire un futuro migliore per Andria» hanno spiegato. L’incontro si è concluso con un forte invito alla cittadinanza a contribuire attivamente alla costruzione di un progetto condiviso per il futuro della città.