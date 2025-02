La Virtus Andria nella quattordicesima e ultima giornata della Regular Season del campionato di Terza Categoria Barletta-Andria-Trani subisce una sconfitta al “Benedetto Petrone” di Molfetta ad opera della Virtus Molfetta. Ma si tratta di una sconfitta indolore per i biancoazzurri già certi del secondo posto e complice il distacco dalla quinta in classifica, sicuri di disputare la finale playoff in gara unica tra le mura amiche del “Sant’Angelo dei Ricchi” nel mese di marzo. Per l’occasione mister Salvatore Russo schiera una formazione inedita con molte defezioni tra infortuni e atleti diffidati preservati per l’importante finale playoff. Così scendono in campo molte seconde linee e calciatori che hanno avuto meno spazio durante l’intero l’arco della stagione.

La gara contro la Virtus Molfetta, terza in classifica e già certa di disputare la semifinale playoff nel primo tempo è equilibrata e il match viene sbloccato al 37′ da Celentano che con un lob supera il portiere ospite Nicola Leonetti proteso in uscita. Nel secondo tempo mister Russo opera dei cambi tra cui anche quella del portiere ed entra Losappio, sfortunato al 3′ a calcolare male la traiettoria del centrocampista molfettese Giovanni Ferrieri. La Virtus Andria reagisce e con i nuovi entrati Capogna e Daniele Leonetti crea scompiglio nella difesa della squadra di casa. Proprio Emanuele Capogna si procura un calcio di rigore al 64′. Penalty che viene però sprecato da Daniele Leonetti che si fa parare la conclusione da Xhafaj. Questo episodio carica la Virtus Molfetta che trova la rete del tris al 69′ con De Gennaro. Nonostante la buona volontà dei federiciani di ridurre lo svantaggio, il risultato non cambia più e il match termina 3-0 per la Virtus Molfetta.

Virtus Molfetta che disputerà la semifinale playoff in gare di andata e ritorno contro l’Asd Trani, partendo con il vantaggio di una migliore posizione in classifica. Per la Virtus Andria che chiude a quota 27 punti al secondo posto è stata un’annata molto positiva considerando la rosa molto giovane e la voglia di emergere che l’ha fatta da padrona.

Ora bisogna prepararsi bene per una finale conquistata con merito. I biancoazzurri infatti concludendo il girone secondi con un vantaggio di 7 punti rispetto al Trinitapoli quinto in classifica (a quota 20) avranno l’opportunità di giocare direttamente la finale, in casa e con una miglior posizione in classifica.

Virtus Molfetta vs Virtus Andria 3-0

VIRTUS MOLFETTA: Xhafaj, De Palma (73′ Serino), Cusanno, De Gennaro (70′ Di Terlizzi), Ferrieri O. (66′ Caradonna), Pansini, Germinario, Tota, Celentano (87′ Cassano), Ferrieri G. (79′ Camporeale), Muscio. A disposizione: Floro, La Forgia, De Candia, Minervini. All. Nicola Mininni

VIRTUS ANDRIA: Leonetti N. (46′ Losappio), Montrone, Frezza, Fortunato, Moretti, Scamarcio D., Fatone (52′ Leonetti D.), Martinelli (70′ Acquaviva), Sabbar, Caterino (52′ Capogna), Calvano. A disposizione: Di Bari. All. Salvatore Russo

ARBITRO: Fabio Paolillo della sezione di Barletta

MARCATORI: 37′ Celentano, 48′ Ferrieri G., 69′ De Gennaro

NOTE: ammoniti Ferrieri O., Ferrieri G., Muscio (VM), Leonetti D. (VA)