L’allarme è stato lanciato dall’associazione ambientalista 3Place sui social: «Ad Andria non è possibile smaltire rifiuti inerti». Da circa un mese, infatti, l’Isola Ecologica della città federiciana non può più accogliere rifiuti inerti, ovvero scarti edili di natura domestica. Il motivo è da cercare negli impianti di smaltimento, siti a Barletta, che sino ad un mese fa si occupavano del conferimento. Uno è prossimo alla chiusura definitiva, l’altro è stato fermato momentaneamente per via di alcune violazioni. A fare il punto della situazione è l’assessore all’Ambiente della città di Andria, Savino Losappio, il quale ha annunciato che tra circa una settimana il servizio riprenderà grazie all’individuazione di un nuovo impianto per il conferimento.

Tra una settimana, dunque, la situazione dovrebbe tornare alla normalità. Ma il dubbio resta: i cittadini dove potrebbero aver gettato gli inerti viste le difficoltà dell’isola ecologica da un mese a questa parte? Dando uno sguardo all’esterno del centro raccolta di via Stazio, non sfuggono certo diversi scarti edili gettati nei terreni, ma alcuni probabilmente era lì già da tempo.

