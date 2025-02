E’ ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale “Bonomo” di Andria l’operaio di 59 anni rimasto vittima di un incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio di giovedì 20 febbraio, all’interno della ditta con sede in via Corato, nei pressi della ex strada provinciale 231. La prognosi resta riservata, ma la situazione è sotto controllo. L’uomo, secondo quanto appreso, attorno alle 14, sarebbe stato investito accidentalmente da un muletto, riportando gravissime ferite ad un gamba. Il 59enne, come ogni giorno, stava lavorando per l’azienda che si occupa di stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Sulla vicenda la Procura della Repubblica di Trani ha aperto un’inchiesta per lesioni con l’obiettivo di fare piena luce sulla vicenda e chiarire l’esatta dinamica. Il muletto è stato sottoposto a sequestro. Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato. A seguito dell’incidente sul posto è intervenuta una equipe sanitaria del 118 che ha trasportato il 59enne in codice rosso al pronto soccorso del “Bonomo”. L’uomo è stato sottoposto ad un primo intervento, poi il ricovero in rianimazione. Sul posto tempestivo anche l’intervento dei tecnici dello Spesal della Asl Bt.