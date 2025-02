Un dipendente di un’azienda che si occupa di stoccaggio di rifiuti ad Andria è rimasto gravemente ferito questo pomeriggio attorno alle 2 a causa di un incidente sul lavoro all’interno della ditta con sede in via Corato. Ancora non chiare le modalità del sinistro con l’uomo, un 59enne andriese, che sarebbe stato investito da un muletto e trasferito in codice rosso all’Ospedale “Bonomo” di Andria dove è stato sottoposto ad un intervento e ricoverato in rianimazione. Sul posto anche le forze dell’ordine ed i tecnici dello Spesal.