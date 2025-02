Mille talenti del Paese selezionati dal Premio America Giovani, tra questi c’è anche Ilenia Cicciriello, andriese laureata in Scienze politiche, economiche ed amministrative ed attualmente iscritta al corso di laurea in Relazioni internazionali e studi europei presso l’Università degli Studi di Bari.

Un riconoscimento destinato ai neolaureati meritevoli delle università italiane con l’obiettivo di sostenerli concretamente nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali e che adesso permetterà loro di prendere parte al master “Leadership per le relazioni internazionali e il Made in Italy della Fondazione Italia Usa.

«Un riconoscimento inaspettato che mi ha reso orgogliosa di me e dell’impegno di questi anni. Spero che questo possa essere di grande valore per il mio percorso formativo e lavorativo» – ha sottolineato la studentessa andriese che ha scelto di proseguire i suoi studi concentrandosi sulla sua terra natale ed in particolare sulla burrata andriese apprezzata in tutto il mondo.