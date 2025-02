Andria sulle pagine del Forbes. La nota e storica rivista economica e finanziaria tra le più famose al mondo ha dedicato il 6 febbraio scorso un articolo alla città di Andria ed alle sue eccellenze. La rivista, nota per le sue attendibili e conosciute classifiche (dalle persone più ricche al mondo ai giovani più influenti o alle aziende più potenti del pianeta), si occupa anche di business, tecnologia, lifestyle e turismo di lusso, con articoli su destinazioni emergenti.

Ebbene tra queste, lo storico giornalista esperto di enogastronomia, critico enogastronomico e autore di numerosi libri John Mariani sceglie di visitare e quindi descrivere Andria. Nel suo articolo Mariani racconta di una città, appunto Andria, in Puglia, come una gemma ancora poco conosciuta dai turisti. Come si può leggere già dal titolo: “In Puglia, la bellissima città di Andria deve ancora essere scoperta dai turisti. Non passerà molto tempo prima che lo sia”. Mariani descrive Andria come una città ricca di storia e cultura, con un’architettura affascinante e tradizioni culinarie autentiche. Sottolinea inoltre che, nonostante il suo potenziale, Andria non ha ancora attirato l’attenzione del turismo di massa, ma prevede che questo cambierà presto.

Non mancano i riferimenti a Castel del Monte, “un castello del XIII secolo noto per la sua forma ottagonale unica” e alla Cattedrale di Santa Maria Assunta, un esempio di architettura romanica. Mariani elogia anche la cucina locale, menzionando specialità come l’olio d’oliva di alta qualità prodotto nella regione. Mariani incoraggia i viaggiatori a visitare Andria “prima che diventi una meta turistica affollata, per godere della sua autenticità e del suo fascino incontaminato”.



«Ci inorgoglisce l’attestazione di Forbes ma, ancora di più, il lavoro costante del nostro tessuto enogastronomico, produttivo, imprenditoriale, commerciale. Vere eccellenze che incantano e attraggono – è il commento soddisfatto della Sindaca Giovanna Bruno – Per questo dobbiamo essere sempre più all’altezza di questi endorsment. Dobbiamo concorrere a creare un ambiente turisticamente adeguato e culturalmente avanti, per essere terreno fertile di una valorizzazione che passa tutta dalla nostra comune e quotidiana responsabilità. Abbiamo un tesoro tra le mani, non perdiamo l’occasione di farlo emergere sempre di più. Dimostriamoci pronti».

«La curiosità di Mariani per la nostra città – aggiunge l’Assessore alle Radici Cesareo Troia – attesta la bontà delle azioni che stiamo rilanciando per attirare quanta più gente possibile sul territorio. Evidentemente abbiamo fatto un lavoro tale da incuriosire anche questo giornalista di fama internazionale che bene ha fatto col suo articolo a rimarcare le grandi potenzialità di cui si pregia la nostra città: dall’enogastronomia alle attrazioni meramente turistiche su cui stiamo tanto lavorando e su cui continuiamo a mantenere alto il nostro impegno».