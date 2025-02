«Sono stati resi noti i dati relativi alle iscrizioni 2025/26 sul sito del MIM. Per la secondaria di secondo grado i licei fanno registrare un aumento di iscrizioni dello 0,36%. In Puglia il 58,01% degli studenti sceglie un liceo. Ben si inserisce nell’istruzione liceale la scelta operata dalle famiglie verso il liceo “Carlo Troya” che anche quest’anno ha ricevuto grande consenso, registrando un notevole aumento di iscrizioni a tutti gli indirizzi». Lo scrive in una nota la dott.ssa Dora Guardino, dirigente scolastico del Liceo “Carlo Troya” di Andria.

«Tantissime famiglie hanno creduto nel nostro progetto formativo ed apprezzato la nostra organizzazione. Ciò ha confermato la crescita del nostro liceo sul territorio, premiando la nostra azione didattica, educativa ed organizzativa, in maniera sempre più evidente. Le attività di orientamento – dichiara la dirigente – hanno portato all’esterno ciò che quotidianamente si svolge all’interno dell’istituto, inteso come luogo di accoglienza, incontro e crescita culturale, dimostrando attenzione ai bisogni formativi, al benessere personale, nel rispetto e nella valorizzazione di ogni studente, restando al passo con i tempi, per offrire una formazione a tutto tondo, che coniuga tradizione e modernità, e favorire il successo scolastico e formativo di ogni alunno, affinché possa realizzare il suo progetto di vita. Un sentito ringraziamento va alla grande squadra del “Carlo Troya” che con grande professionalità ha guidato ed accolto i nuovi allievi in percorsi coinvolgenti; alle funzioni strumentali ed ai dirigenti delle scuole secondarie di primo grado per la collaborazione; ai nostri studenti che, generosamente ed instancabilmente, hanno partecipato alle giornate da “liceale” e agli open day, ma, soprattutto, alle famiglie che credono in noi».