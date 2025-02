Ferrotramviaria S.p.A., da oltre 85 anni punto di riferimento per il trasporto pubblico locale ferroviario e automobilistico in Puglia, annuncia con soddisfazione un nuovo e importante accordo con Servizi in Rete2001 (SIR2001), che segna un significativo passo avanti nella semplificazione dell’accesso ai servizi di trasporto per i propri passeggeri.

A partire dal 6 febbraio 2025, infatti, tutte le tabaccherie dell’Area Metropolitana di Bari e della Provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT) aderenti alla rete PuntoLis sono abilitate alla vendita dei titoli di viaggio Ferrotramviaria, offrendo così una rete di distribuzione ancora più capillare. E’ possibile acquistare:

Biglietti di corsa semplice;

Abbonamenti settimanali e mensili per treno e/o bus;

Abbonamenti settimanali e mensili integrati treno+bus e/o bus+treno.

L’accordo, che garantisce un significativo passo in avanti in termini di comodità per i viaggiatori, sarà a breve esteso a tutta la regione Puglia e successivamente a tutta la rete di Tabaccai presente sull’intero territorio nazionale, permettendo conseguentemente un accesso più semplice e immediato ai servizi di trasporto pubblico. Un’implementazione particolarmente utile per tutti coloro i quali utilizzano il collegamento ferroviario di Ferrotramviaria, passante per l’Aeroporto Internazionale di Bari “Karol Wojtyla”, facilitando così la programmazione e gli spostamenti sia per i residenti sia per i viaggiatori in transito.

Inoltre, grazie a questo accordo, tutti i titoli di viaggio saranno acquistabili anche tramite l’app ufficiale TABNET, disponibile su tutti i dispositivi iOS e Android ricaricabile anche presso le tabaccherie.

“Questo accordo rappresenta un passo importante per Ferrotramviaria nel migliorare l’accessibilità ai nostri servizi di trasporto pubblico. L’ampliamento della rete di vendita garantirà una maggiore fruibilità ai nostri passeggeri, facilitando l’acquisto dei titoli di viaggio e incentivando l’uso del trasporto pubblico regionale e del servizio di collegamento per/da l’aeroporto di Bari Palese”, dichiara l’ing. Massimo Nitti, Direttore Generale Trasporto di Ferrotramviaria.

“I tabaccai sono da sempre vicini ai cittadini semplificando la fruizione di un numero sempre maggiore di servizi – sostiene Cataldo Gagliardi, Presidente Provinciale FIT di Bari – . Ora, grazie all’accordo con Ferrotramviaria, abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti nei servizi per la mobilità dimostrando ancora una volta l’efficienza della nostra rete e l’importanza del ruolo sociale dei tabaccai”.

Per ulteriori informazioni, si invitano i passeggeri a visitare il sito ufficiale di Ferrotramviaria (www.ferrotramviaria.it) o a rivolgersi ai punti vendita abilitati.