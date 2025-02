Daniele Condotta torna sul palco il prossimo weekend, esibendosi per la prima volta ad Andria. Il 21 e 22 febbraio all’Auditorium “Monsignor Di Donna” andrà in scena “Sei in Condotta”, uno spettacolo frizzante, al passo coi tempi e adatto a tutta la famiglia. Il comico tratterà, con i suoi monologhi, i temi della quotidianità – oggi vissuta da padre tra pannolini e pappine – il matrimonio al sud, la vita di coppia. Non mancheranno

sorprese e colpi di scena. Lo show, già quasi sold out, in entrambe le date avrà inizio alle ore 21 e, al termine, l’artista si tratterrà per incontrare i fan e rispondere alle loro

domande. I biglietti sono disponibili su Ticketone, in tutti i punti vendita del circuito

e anche al botteghino il giorno dell’evento.