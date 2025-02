Si sono presentati davanti ai cancelli chiusi della piscina comunale di Andria, in via delle Querce, indossando costumi da bagno, cuffie, ciabatte e accappatoi. E’ la protesta dei giovani militanti di Generazione Catuma nei confronti dell’amministrazione Bruno. L’ennesima in riferimento alla piscina comunale ormai chiusa da quasi sei anni. Più volte abbiamo raccontato la vicenda anche attraverso la voce delle famiglie costrette a portare i propri figli in altre città limitrofe pur di svolgere nuoto. Quanto alla gestione, l’ultimo bando emesso dal comune di Andria risale al 2023 e andò deserto. Generazione Catuma riaccende i riflettori sul tema e sulle promesse non mantenute dall’amministrazione.

A gennaio 2024 il sindaco Giovanna Bruno sui social annunciò una proposta di gestione della piscina comunale, confidando nel buon esito della procedura. Ma poi, nessun altro aggiornamento.

Il servizio.