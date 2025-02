Lavori molto importanti ma troppo lenti per non aver creato ora una certa insofferenza nei residenti. Parliamo del centro storico di Andria che nella parte tra Piazza Toniolo e via Giannotti è soggetto ormai da due anni e mezzo ad opere di riqualificazione rientranti in una parte di progetti finanziati dalla Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile che, tuttavia, non sono ancora completamente terminati. Chiuso il cantiere di largo Giannotti esattamente un anno fa ne è rimasto aperto un altro e cioè quello di piazza Toniolo nell’antichissima zona cosiddetta di Fravina. Qui le opere sono a buon punto anche se gli operai sono al lavoro a singhiozzo sin dal marzo del 2023 cioè due anni fa mentre i lavori sarebbero dovuti terminare alla fine di quello stesso anno. Emergenza su emergenza c’è stata poi la chiusura completa della strada di percorrenza che transita proprio davanti a Piazza Toniolo a dicembre per consentire opere ulteriori di riqualificazione come fogna e basolato. Strada ancora off limits con inevitabili importanti disagi dei residenti.

C’è però anche un grande problema che riguarda la sicurezza. A parte l’oscurità in alcuni punti dell’area dove poi di sera accade un po’ di tutto, a riprova ci sono i residui di una notte brava, è la piazza stessa parzialmente riqualificata già ormai presa di mira dai gruppi di ragazzi che si fermano qui sino a notte inoltrata. Anche in questo caso la riprova sono i tanti rifiuti lasciati. Il cantiere, insomma, oltre ad essere un problema per i residenti è diventato decisamente insicuro considerato che qualcuno qui si può far male.

C’è anche il tema parcheggi che è uno dei problemi sollevati diverse volte da un comitato costituitosi nel centro storico e che si riunisce con regolarità per analizzare eventuali soluzioni. I residenti lamentano proprio l’assenza cronica di spazi dove lasciare le proprie auto considerando che non ci sono garage pubblici o privati ed il centro storico non è sempre interdetto ai veicoli.

Diverse le idee sottoposte dal comitato all’amministrazione comunale che dal canto suo ci dice, attraverso le parole dell’assessore Mario Loconte, che si sta cercando nel brevissimo di riaprire la strada che transita in piazza Toniolo e che i lavori sono in dirittura d’arrivo. C’è un problema che si sta risolvendo per quel che riguarda la fogna bianca. Poi bisognerà solo completare gli arredi in pratica.