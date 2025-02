L’impegno della Polizia Locale di Andria nella divulgazione della cultura della prevenzione della violenza di genere si rinnova in occasione di una giornata fortemente simbolica come quella di “San Valentino”. Il 14 febbraio si festeggia l’amore, la Polizia Locale ricorda che “l’amore non è violenza: un violento non merita il tuo amore, una violenta non merita il tuo amore”.

L’amore non lascia lividi;

l’amore non è un’offesa;

l’amore non ti minaccia;

l’amore non ti umilia,

l’amore NON alza le mani, ma ti prende per mano.

Se sei vittima di violenza rivolgiti alle forze dell’ordine, se sei vittima di violenza contatta il numero 1522 (anti Violenza e Stalking), se sei vittima di violenza, non restare in silenzio!